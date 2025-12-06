Скидки
Александр Бублик сообщил о начале коллаборации с Сергеем Минаевым

Александр Бублик сообщил о начале коллаборации с Сергеем Минаевым
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что отныне развитием его бренда в России будет заниматься известный журналист Сергей Минаев.

«После моего интервью с дядей Сережёй было много ваших просьб о коллабе — и она случилась. Теперь развитием моего бренда, медиасопровождением и бизнес-проектами на территории России и стран СНГ будет заниматься Сергей Минаев и команда ЧТИВА», — написал Бублик на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Бублика

Александр Бублик в прошедшем сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия).

