Главная Теннис Новости

41-летняя Вера Звонарёва вышла в финал на турнире W100 в Дубае
Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в финал турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале она одержала победу над 342-й ракеткой мира британкой Микой Стойсавлевич со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.

В финале Вера Звонарёва сыграет с победительницей матча Петра Марчинко (Хорватия) — Синьюй Гао (Китай).

41-летняя Звонарёва не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разряде с весны 2024 года. Сейчас у россиянки нет рейтинга WTA.

Звонарёва — четырёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» (два — в одиночном разряде, два — в паре); победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2023).

