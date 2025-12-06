Скидки
Янчук объяснил успешную игру 41-летней Веры Звонарёвой на турнире в Дубае

Янчук объяснил успешную игру 41-летней Веры Звонарёвой на турнире в Дубае
Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил выход 41-летней российской теннисистки Веры Звонарёвой в финал турнира W100 в Дубае (ОАЭ).

«Такая игра Веры Звонарёвой в 41 год — удивительно и неожиданно! Это достойно похвалы, она показывает пример спортивного долголетия и верности к теннису. Далеко не каждый решается на это, да и вообще может в таком возрасте. Мы знаем, как Мартина Навратилова играла в 40 с лишним лет. Звонарёва — молодец. У неё есть мастерство, его не пропьёшь и не прогуляешь.

В таком возрасте психологически легко играть — никто ничего от тебя не ждёт, никому не обязана, играешь для себя. Поэтому она играет раскрепощённо. Дай бог ей и дальше так играть. Ещё надо избирательно и удачно выбирать турниры, чтобы были щадящие нагрузки, восстановление. Для Веры это образ жизни, без спорта она себя не мыслит», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

41-летняя Вера Звонарёва вышла в финал на турнире W100 в Дубае
