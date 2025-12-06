«Может, молодильные яблоки принимает». Кафельников — о Звонарёвой в финале турнира в Дубае

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход 41-летней теннисистки Веры Звонарёвой в финал турнира W100 в Дубае.

«У меня нет понимания, что делает Вера. Я не знаю, в чём секрет успеха в 41 год. Может, она молодильные яблоки принимает (смеётся). Каждый поступает так, как считает нужным. Получает она удовольствие от тенниса — на здоровье. Можно только порадоваться за человека, что она кайфует и получает драйв от этого. Зачем это забирать у человека? Можно только порадоваться за неё», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.