Теннис

«Страсть, не просто спорт». Ана Иванович показала фото с теннисного корта

«Страсть, не просто спорт». Ана Иванович показала фото с теннисного корта
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию с теннисного корта.

«Это страсть, не просто спорт», — написала Иванович.

Фото: Из личного архива Иванович

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. Помимо победы на «Ролан Гаррос», Иванович доходила до финала Australian Open в 2008 году и до полуфинала на Уимблдоне-2007. Также в активе Аны 14 титулов на турнирах WTA.

На этой неделе стало известно, что Ана Иванович подала на развод с чемпионом мира по футболу 2014 года немцем Бастианом Швайнштайгером. Ана проживает в родном для себя Белграде вместе с сыновьями Лукой, Леоном и Тео.

