Вера Звонарёва и 17-летняя Рада Золотарёва вышли в финал парного турнира W100 в Дубае

Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва и 498-я ракетка мира россиянка Рада Золотарёва вышли в финал турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ). В полуфинале они одержали победу над дуэтом из Индии Шривалли Бхамидипати/Анкита Райна со счётом 3:6, 7:5, [10:3].

В финале 41-летняя Звонарёва и 17-летняя Золотарёва сыграют с победительницами матча Оливия Гадеки (Австралия)/Мика Стойсавлевич (Великобритания) — Синьюй Гао (Китай)/Мананчэйа Савангкаев (Таиланд).

Ранее Звонарёва вышла в финал турнира в Дубае. Вера не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разрядах с весны 2024 года. Сейчас у россиянки нет рейтинга WTA.

