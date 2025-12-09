Скидки
Гургаон Гранд Слэммерс — Пайперс: прямая трансляция матча индийской Премьер-лиги по теннису 2025 начнется в 14:00

Начало прямой видеотрансляции теннисного матча индийской Премьер-лиги
9 декабря в 14:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция теннисного матча индийской Премьер-лиги между командами «Гургаон Гранд Слэммерс» и «Пайперс». В указанном турнире принимают участие восемь команд, в каждой из которых три игрока. Турнир пройдёт с 9 по 14 декабря в Ахмадабаде.

Смотрите матч здесь:
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

