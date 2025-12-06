Фото: Маттео Берреттини принял участие в эстафете огня Олимпиады-2026

Итальянский теннисист 56-я ракетка мира Маттео Берреттини стал участником эстафеты олимпийского огня. Он пронёс факел с символом Игр-2026 в Риме. Там 6 декабря проходил первый этап.

Во время своего отрезка дистанции Берреттини оставил автограф на одной из камер.

Маттео Берреттини Фото: социальные сети Олимпиады-2026

В сезоне-2025 Берреттини не завоевал ни одного трофея в одиночном разряде. Он дошёл до второго круга Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Хольгеру Руне (Дания) и уступил на старте Открытого чемпионата Франции польскому спортсмену Камилю Майхшаку. Теннисист внёс вклад в победу сборной Италии в финале Кубка Дэвиса — 2025 с Испанией. Там он обыграл Пабло Карреньо-Бусту в двух сетах.