Тони Надаль назвал преимущество Карлоса Алькараса над Рафаэлем Надалем

Тони Надаль
Известный испанский тренер по теннису Тони Надаль сравнил профессиональный путь Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса. Он рассказал, какое преимущество имеет действующая первая ракетка мира над бывшим теннисистом и игроками из его эпохи.

«Все видят, каких результатов достигает Карлос. Его физические данные невероятны. У него есть всё, чтобы добиться успеха. Кроме того, Алькарас обладает преимуществом, которого у игроков прошлого поколения не было: его соперники слабее — менее мотивированы, чем те, что были раньше. Да, у него есть серьёзный конкурент — Янник Синнер, но остальные исчезли по дороге.

Хорошо помню время Рафаэля. Помимо Джоковича и Федерера, были Энди Маррей, Хуан Мартин дель Потро, Давид Феррер, Стэн Вавринка, это лишь часть списка. Эти игроки постоянно были в обойме. Сейчас кажется, что прямых конкурентов нет», — приводит слова Тони Надаля Punto de Break.

