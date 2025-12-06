Скидки
«Проводим вместе время, играя в гольф». Тони Надаль — о своих взаимоотношениях с Рафаэлем

Рафаэль Надаль
Комментарии

Известный испанский тренер по теннису Тони Надаль рассказал о своих взаимоотношениях с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. Он работал со своим племянником и экс первой ракеткой мира на протяжении 27 лет.

«Как человек Рафаэль не изменился. Да, он стал отцом, у него появились другие заботы, но в остальном всё так же. Могу сказать, что после его ухода из тура наша связь почти не изменилась. Сейчас это больше дружба, нежели общение дяди с племянником. Мы остаёмся близкими, проводим вместе время, играя в гольф и ужиная. Часто навещаю его детей. У нас обычные семейные отношения», — приводит слова Тони Надаля Punto de Break.

Надаль завершил карьеру в 2024 году на Кубке Дэвиса.

Комментарии
