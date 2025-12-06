Скидки
Руседски предположил, в каком случае Джокович выиграет 25-й титул турнира «Большого шлема»

Руседски предположил, в каком случае Джокович выиграет 25-й титул турнира «Большого шлема»
Новак Джокович
Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Грег Руседски высказался о шансах Новака Джоковича одержать 25-ю по счёту победу на ТБШ. Он отметил, что ему для этого нужно будет победить Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Он всё ещё третий по уровню игрок в мире, даже если рейтинг говорит обратное. Сможет ли он обыграть подряд Алькараса и Синнера в трёхсетовом матче? Возможно, нет… Но, может быть, на Уимблдоне. Если ему всё ещё нравится играть, зачем уходить?

Самым большим разочарованием прошлого сезона стало то, что он победил Алькараса на Australian Open, а затем был вынужден сняться в полуфинале со Зверевым из-за травмы. Если Новак выйдет в финал, а ему предстоит всего один матч с Синнером, возможно всё. Теперь Джоковичу, вероятно, понадобится немного удачи, чтобы одержать победу на турнире «Большого шлема», потому что обыгрывать этих двоих [Алькараса и Синнера] подряд очень сложно. Однако никогда не буду списывать великого чемпиона. Делал это раньше и ошибся», — приводит слова Руседски Tennis 365.

