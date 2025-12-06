Андрей Рублёв одолел Алекса де Минора и одержал вторую победу на Итоговом турнире UTS

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал очередную победу на Итоговом турнире UTS. Он оказался сильнее представителя Австралии Алекса де Минора. Счёт — 3:1 (13:12, 8:18, 16:12, 13:12).

Россиянин попал в группу А. Ранее он переиграл чешского спортсмена Томаша Махача со счётом 3:0 (14:13, 17:10, 18:15). Далее Рублёв сыграет с французским теннисистом 69-й ракеткой мира Адрианом Маннарино.

В сезоне-2025 Рублёв стал победителем турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Также россиянин играл в финале грунтового соревнования в Гамбурге (Германия). На турнирах «Большого шлема» теннисист добирался до четвёртого круга на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. В паре с Кареном Хачановым Рублёв доходил до финала в Гонконге и Пекине (Китай).