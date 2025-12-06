Камилла Рахимова вышла в финал турнира WTA-125 в Анже
112-я ракетка мира теннисистка Камилла Рахимова вышла в финал турнира категории WTA-125 в Анже (Франция). В матче 1/2 финала она обыграла представительницу Хорватии Антонию Ружич (78-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Анже 125. 1/2 финала
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
112
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
78
Антония Ружич
А. Ружич
Теннисистки провели на корте 3 часа 11 минут. За время матча Рахимова выполнила четыре подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смогла реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Антония Ружич сделала в игре 11 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 из 16 брейк-пойнтов за встречу.
За чемпионский титул турнира в Анже Рахимова поспорит с немкой Тамарой Карпач (138-й номер рейтинга).
