Андрей Рублёв с трудом обыграл Адриана Маннарино в финале Итогового турнира UTS — 2025

16-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв переиграл французского теннисиста 69-ю ракетку мира Адриана Маннарино в третьем матче на Итоговом турнире UTS (выставочные соревнования). Россиянин совершил камбэк, проиграв первые две партии на старте встречи. Счёт — 3:2 (12:17, 11:13, 18:11, 18:12, 2:0).

Рублёв одержал три победы из трёх возможных на групповом этапе. Ранее он оказался сильнее чешского спортсмена Томаша Махача и представителя Австралии Алекса де Минора.

В сезоне-2025 Рублёв стал победителем турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Также россиянин играл в финале грунтового соревнования в Гамбурге (Германия). На турнирах «Большого шлема» теннисист добирался до четвёртого круга на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. В паре с Кареном Хачановым Рублёв доходил до финала в Гонконге и Пекине (Китай).