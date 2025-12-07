Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко в трёх сетах обыграла Наоми Осаку в выставочном матче в США

Арина Соболенко в трёх сетах обыграла Наоми Осаку в выставочном матче в США
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в выставочном матче над четырёхкратной чемпионкой мэйджоров, 16-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Матч проходил в Атланте (США) и завершился победой Соболенко со счётом 6:3, 4:6, 1:0 [10:4].

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира. Осака в прошедшем сезоне играла в финале турниров WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) и «тысячника» в Монреале (Канада).

Материалы по теме
Фото
«Непослушный или хороший». Арина Соболенко встретилась с Ником Кирьосом в США
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android