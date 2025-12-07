Арина Соболенко в трёх сетах обыграла Наоми Осаку в выставочном матче в США

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в выставочном матче над четырёхкратной чемпионкой мэйджоров, 16-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Матч проходил в Атланте (США) и завершился победой Соболенко со счётом 6:3, 4:6, 1:0 [10:4].

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира. Осака в прошедшем сезоне играла в финале турниров WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) и «тысячника» в Монреале (Канада).