Кирьос считает, что обыграл бы Надаля в финале Уимблдона-2022

Австралийский теннисист Ник Кирьос вспомнил финал Уимблдона-2022, в котором в четырёх сетах проиграл легендарному сербу Новаку Джоковичу.

Кирьос. Не думаю, что я мог сделать больше, я играл довольно солидно. На тай-брейке четвёртого сета я сыграл плохо, в третьем сете проиграл подачу со счёта 4:4, 40-0. Что-то пошло не так в моей голове, не с точки зрения тенниса, а в голове. Было непросто.

Если бы я играл с кем-то вроде Рафы в финале, у меня бы всё получилось, думаю.

Бублик. Рафа тебя боялся.

Кирьос. Да.

Муратоглу. После финала ты был ещё более мотивирован?

Кирьос. Нет, я плакал (смеётся). Мотивирован… я не знаю. Но он (Джокович), он другой. У него было что-то около 30 финалов, а у меня первый. Опыт, — сказал теннисист в видео для UTS.

