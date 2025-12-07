«Ещё праздную». Анна Калинская опубликовала фото с тортом

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию с куском торта, из которого торчит свечка. 2 декабря Калинской исполнилось 27 лет.

«Всё ещё праздную», — подписала снимок спортсменка.

Фото: Из личного архива Калинской

В сезоне-2025 Анна Калинская играла в финале турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Она потерпела поражение от канадки Лейлы Фернандес. Лучшим выступлением Анны на турнире «Большого шлема» стал выход в третий круг на US Open, где она проиграла одной из лучших теннисисток мира польке Иге Швёнтек.

В парном разряде в дуэте с румынкой Сораной Кырстей Калинская стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).