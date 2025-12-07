«Надеюсь, что победит Пиастри». Каспер Рууд высказался о развязке сезона в Формуле-1

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что болеет за австралийского гонщика «Макларен» Оскара Пиастри в борьбе за чемпионский титул Формулы-1.

«Очень надеюсь, что победит Пиастри. Он феноменально пилотирует. Он не тёмная лошадка, но он не так давно в Формуле-1, если сравнивать, например, с Ферстаппеном и Норрисом. Так что, мне кажется, будет очень здорово, если победит кто-то новый.

Но Макс уже справлялся с такими сложными задачами раньше. В первом повороте будет интересно – как и на первом круге, на первых нескольких. Желаю всем удачи. Пусть победит быстрейший», — сказал Рууд в ролике для Sky Sports.