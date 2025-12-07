Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, что победит Пиастри». Каспер Рууд высказался о развязке сезона в Формуле-1

«Надеюсь, что победит Пиастри». Каспер Рууд высказался о развязке сезона в Формуле-1
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что болеет за австралийского гонщика «Макларен» Оскара Пиастри в борьбе за чемпионский титул Формулы-1.

«Очень надеюсь, что победит Пиастри. Он феноменально пилотирует. Он не тёмная лошадка, но он не так давно в Формуле-1, если сравнивать, например, с Ферстаппеном и Норрисом. Так что, мне кажется, будет очень здорово, если победит кто-то новый.

Но Макс уже справлялся с такими сложными задачами раньше. В первом повороте будет интересно – как и на первом круге, на первых нескольких. Желаю всем удачи. Пусть победит быстрейший», — сказал Рууд в ролике для Sky Sports.

Материалы по теме
Что нужно для чемпионства каждому из претендентов на титул в Формуле-1?
Что нужно для чемпионства каждому из претендентов на титул в Формуле-1?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android