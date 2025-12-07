«Шаг за шагом». Хольгер Руне показал, как ходит в гипсе и с костылём после операции

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал видео на личной странице в социальных сетях, на котором показывает, как ходит по улице в гипсе и с костылём в одной руке.

«Шаг за шагом», — подписал публикацию Руне.

18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. 21 октября датчанин перенёс операцию на левой ноге.

Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.