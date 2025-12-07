Янник Синнер со своей девушкой приехал в Абу-Даби на финал сезона Формулы-1

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прибыл в Абу-Даби (ОАЭ) на последний этап сезона Формулы-1. На гонку спортсмен приехал вместе со своей девушкой, датской моделью Лайлой Хасанович.

Фото: Соцсети Формулы-1

В финальной гонке сезона на победу в чемпионате продолжают претендовать сразу три гонщика.

Лидером общего зачёта пилотов является гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

В сезоне-2025 Янник Синнер одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине.