«Знаю, что выиграю». Соболенко — о предстоящей «Битве полов» с Кирьосом

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко выразила уверенность в победе над финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом в очной «Битве полов».

У Арины спросили, будет ли она смотреть выставочный матч Кирьоса с американцем Беном Шелтоном в Атланте (США). «Битва полов» между Соболенко и Кирьосом состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Нет, я знаю, что выиграю наш матч, так что мне даже не обязательно смотреть его игру (смеётся)», — сказала Соболенко на корте после победы над Осакой в Атланте.

На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%.