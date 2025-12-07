Вера Звонарёва проиграла 103-й ракетке мира в финале турнира W100 в Дубае

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла завоевать титул турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ) в одиночном разряде. В финале она потерпела поражение от представительницы Хорватии Петры Марчинко (103-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 3:6.

Вера Звонарёва ещё выйдет на корт в Дубае сегодня, 7 декабря. В финале парного разряда в дуэте с Радой Золотарёвой она сыграет против пары Синьюй Гао (Китай)/Мананчэйа Савангкаев (Таиланд).

41-летняя Звонарёва не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разряде с весны 2024 года. За выход в финал она наберёт 65 очков в рейтинг WTA.

Звонарёва — четырёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» (два — в одиночном разряде, два — в паре); победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2023).