«Вся страна за тебя». Де Минор поддержал Пиастри перед Гран-при Абу-Даби

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор пожелал удачи своему соотечественнику гонщику «Макларена» Оскару Пиастри удачи в борьбе за титул Формулы-1 на финальной гонке сезона на Гран-при Абу-Даби.

«Оскар Пиастри, ты справишься, дружище. Удачи, вперёд! Вся страна за тебя болеет, и ты уже заставил всех нас гордиться. Мы тебя поддерживаем, так что вперёд, дай всем нагоняй!» — сказал де Минор в ролике UTS.

В финальной гонке сезона на победу в чемпионате продолжают претендовать сразу три гонщика.

Лидером общего зачёта пилотов является гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.