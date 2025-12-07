Скидки
«Вся страна за тебя». Де Минор поддержал Пиастри перед Гран-при Абу-Даби

«Вся страна за тебя». Де Минор поддержал Пиастри перед Гран-при Абу-Даби
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор пожелал удачи своему соотечественнику гонщику «Макларена» Оскару Пиастри удачи в борьбе за титул Формулы-1 на финальной гонке сезона на Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
«Оскар Пиастри, ты справишься, дружище. Удачи, вперёд! Вся страна за тебя болеет, и ты уже заставил всех нас гордиться. Мы тебя поддерживаем, так что вперёд, дай всем нагоняй!» — сказал де Минор в ролике UTS.

В финальной гонке сезона на победу в чемпионате продолжают претендовать сразу три гонщика.

Лидером общего зачёта пилотов является гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.

