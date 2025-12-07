Гоффен — о финале Формулы-1: Ферстаппен лучший пилот, но, надеюсь, чемпионом станет Норрис

Бывшая седьмая ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен предположил исход борьбы за чемпионский титул в Формуле-1, судьба которого решится в финальной гонке сезона на Гран-при Абу-Даби.

«Думаю, Ландо Норрис сумеет завоевать титул, хотя никогда не знаешь. В этом спорте всё непредсказуемо. Ферстаппен по-прежнему в игре – вторая половина сезона у него была невероятная: то, как он вернулся, и сейчас у него машина лучше. Он лучший пилот. Но я всё-таки надеюсь, что чемпионом станет Ландо. Я буду следить за гонкой. Уверен, она будет захватывающей», — сказал Гоффен в видео UTS.

В финальной гонке сезона на победу в чемпионате продолжают претендовать сразу три гонщика.

Лидером общего зачёта пилотов является гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На его счету 408 очков. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри, в активе которого 392 очка.