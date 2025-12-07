Скидки
Куэрри: Кирьос воображает себя всемогущим, постоянно разыгрывает карту жертвы

Куэрри: Кирьос воображает себя всемогущим, постоянно разыгрывает карту жертвы
Комментарии

Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри высказался о скандальном имидже финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса.

«Мне кажется, он просто как будто ищет конфликты. Он воображает себя всемогущим, постоянно разыгрывает карту жертвы без всякой причины, но такова его фишка. Именно поэтому он так популярен. Если вы спросите у обычного спортивного болельщика в любой точке мира: «Чей теннисный матч вы хотите посмотреть?», они назовут Синнера, Алькараса, Джоковича, Федерера, Надаля… И Кирьос входит в этот список, потому что Ник разжигает скандалы, у него есть вспышки эмоций, и это делает его популярным. Так что для меня это «Кирьос против всего мира», — приводит слова Куэрри Tennis World USA.

