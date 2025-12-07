Янник Синнер опубликовал серию фотографий с Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер показал фотографии своего времяпрепровождения перед гонкой Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби (ОАЭ). Снимки он опубликовал на личной странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Синнера

В финальной гонке сезона на победу в чемпионате продолжают претендовать сразу три гонщика — британец Ландо Норрис из «Макларена» (408), нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (396) и австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» (392).

В сезоне-2025 Янник Синнер одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине.