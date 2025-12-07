Скидки
Вера Звонарёва и Рада Золотарёва не смогли выиграть парный турнир W100 в Дубае

Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва и 498-я ракетка мира россиянка Рада Золотарёва потерпели поражение в финале турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул они проиграли дуэту Синьюй Гао (Китай)/Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) со счётом 6:4, 5:7, 0:1 [7:10].

Вере Звонарёвой 41 год, её напарнице Раде Золотарёвой — 17.

Ранее Звонарёва проиграла 103-й ракетке мира хорватке Петре Марчинко в финале турнира в Дубае в одиночном разряде. Вера не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разрядах с весны 2024 года.

Звонарёва — четырёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» (два — в одиночном разряде, два — в паре); победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2023).

