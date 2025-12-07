Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв: последняя вечеринка закончилась тем, что меня выворачивало всюду

Рублёв: последняя вечеринка закончилась тем, что меня выворачивало всюду
Комментарии

16-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв ответил, когда последний раз сталкивался с похмельем. Он заявил, что во время межсезонья посетил несколько вечеринок.

«Последняя вечеринка закончилась тем, что меня выворачивало всюду пару недель назад. Больше не скажу. Но это было в разных странах. Я повторял это несколько раз», — приводит слова Рублёва пресс-служба Итогового турнира UTS (выставочные соревнования).

В сезоне-2025 Рублёв стал победителем турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Также россиянин играл в финале грунтового соревнования в Гамбурге (Германия). На турнирах «Большого шлема» теннисист добирался до четвёртого круга на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. В паре с Кареном Хачановым Рублёв доходил до финала в Гонконге и Пекине (Китай).

Материалы по теме
Андрей Рублёв с трудом обыграл Адриана Маннарино на Итоговом турнире UTS — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android