Рублёв: последняя вечеринка закончилась тем, что меня выворачивало всюду

16-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв ответил, когда последний раз сталкивался с похмельем. Он заявил, что во время межсезонья посетил несколько вечеринок.

«Последняя вечеринка закончилась тем, что меня выворачивало всюду пару недель назад. Больше не скажу. Но это было в разных странах. Я повторял это несколько раз», — приводит слова Рублёва пресс-служба Итогового турнира UTS (выставочные соревнования).

В сезоне-2025 Рублёв стал победителем турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Также россиянин играл в финале грунтового соревнования в Гамбурге (Германия). На турнирах «Большого шлема» теннисист добирался до четвёртого круга на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. В паре с Кареном Хачановым Рублёв доходил до финала в Гонконге и Пекине (Китай).