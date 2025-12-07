Скидки
Маррей: сейчас у меня нет никакого желания выходить на теннисный корт

Маррей: сейчас у меня нет никакого желания выходить на теннисный корт
Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей ответил, как поменялась его жизнь после завершения карьеры.

«Не хочу больше находиться в дорогах, вот что я понял. Я хочу быть дома. Сейчас я не играю в теннис, и очень этому рад. Мне кажется, мои цели изменились. Я был очень сконцентрирован на теннисной карьере, а сейчас я очень много того же внимания уделяю семье и детям. Поэтому сейчас у меня нет никакого желания выходить на теннисный корт. Я по этому не скучаю. И я считаю, что это действительно хорошо», — сказал Маррей в интервью Hello.

