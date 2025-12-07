«Слушаю музыку как 62-летний». Рууд ответил, какие песни вошли в его плейлист в 2025 году

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о музыкальных итогах года и назвал своего любимого исполнителя.

«Кажется, там было написано, что я слушаю музыку как 62-летний. У меня есть друзья, у которых цифра вышла ещё выше, так что 62 – это довольно мало. Все стали очень «старыми» (смеётся). Неудивительно для тех, кто меня знает: The Weeknd по итогам года оказался на первом месте с огромным отрывом. Но другое я тоже слушал. Было много старой музыки – 70-е, 80-е. Поэтому, думаю, система выдала такой возраст. Но да… The Weeknd выпустил новый альбом в начале года, и он у меня играет на повторе с тех пор», — приводит слова Рууда пресс-служба Итогового турнира UTS (выставочные соревнования).

В сезоне-2025 Рууд завоевал титул на «Мастерсе» в Мадриде, обыграв британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Этот успех позволил норвежцу вернуться в топ-10 рейтинга АТР. На Открытом чемпионате США — 2025 Рууд в паре с Игой Швёнтек дошёл до финала микста, где проиграл Саре Эррани и Андреа Вавассори.