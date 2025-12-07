Скидки
Тамара Корпач — Камилла Рахимова, результат матча 7 декабря 2025, счет 0:2, финал WTA-125 в Анже

Камилла Рахимова стала чемпионкой турнира WTA-125 в Анже
Комментарии

112-я ракетка мира теннисистка Камилла Рахимова стала победительницей турнира категории WTA-125 в Анже (Франция). В матче за титул она обыграла Тамару Корпач из Германии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Анже 125. Финал
07 декабря 2025, воскресенье. 16:05 МСК
Тамара Корпач
138
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Камилла Рахимова
112
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. За это время Рахимова не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Корпач три эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Ранее стало известно, что Рахимова сменила спортивное гражданство. Отныне на турнирах WTA она будет выступать под флагом Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана.

У России ещё одна потеря в теннисе. Рахимова тоже будет играть за Узбекистан
