Камилла Рахимова стала чемпионкой турнира WTA-125 в Анже
112-я ракетка мира теннисистка Камилла Рахимова стала победительницей турнира категории WTA-125 в Анже (Франция). В матче за титул она обыграла Тамару Корпач из Германии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.
Анже 125. Финал
07 декабря 2025, воскресенье. 16:05 МСК
138
Тамара Корпач
Т. Корпач
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
112
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. За это время Рахимова не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Корпач три эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
Ранее стало известно, что Рахимова сменила спортивное гражданство. Отныне на турнирах WTA она будет выступать под флагом Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана.
