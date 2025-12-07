Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«На следующий день мне было очень плохо». Рууд — о мальчишнике перед свадьбой

«На следующий день мне было очень плохо». Рууд — о мальчишнике перед свадьбой
Комментарии

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, как отпраздновал мальчишник перед свадьбой с Марией Галлигани, с которой он состоит в отношениях с 2018 года.

«У меня был мальчишник. Вообще я никогда не пью. Но такая вечеринка предполагает, что ты будешь делать всё, что скажут тебе друзья, и пить столько, сколько они тебе скажут. На следующий день мне было очень плохо. Не хочу повторять. Это был первый раз и, надеюсь, последний», — приводит слова Рууда пресс-служба Итогового турнира UTS (выставочные соревнования).

В сезоне-2025 Рууд завоевал титул на «Мастерсе» в Мадриде, обыграв британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Этот успех позволил норвежцу вернуться в топ-10 рейтинга АТР. На Открытом чемпионате США — 2025 Рууд в паре с Игой Швёнтек дошёл до финала микста, где проиграл Саре Эррани и Андреа Вавассори.

Материалы по теме
Андрей Рублёв проиграл Касперу Рууду в полуфинале Итогового турнира UTS
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android