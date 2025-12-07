«На следующий день мне было очень плохо». Рууд — о мальчишнике перед свадьбой

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, как отпраздновал мальчишник перед свадьбой с Марией Галлигани, с которой он состоит в отношениях с 2018 года.

«У меня был мальчишник. Вообще я никогда не пью. Но такая вечеринка предполагает, что ты будешь делать всё, что скажут тебе друзья, и пить столько, сколько они тебе скажут. На следующий день мне было очень плохо. Не хочу повторять. Это был первый раз и, надеюсь, последний», — приводит слова Рууда пресс-служба Итогового турнира UTS (выставочные соревнования).

В сезоне-2025 Рууд завоевал титул на «Мастерсе» в Мадриде, обыграв британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Этот успех позволил норвежцу вернуться в топ-10 рейтинга АТР. На Открытом чемпионате США — 2025 Рууд в паре с Игой Швёнтек дошёл до финала микста, где проиграл Саре Эррани и Андреа Вавассори.