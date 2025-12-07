Маррей: сейчас моя цель — просто быть отцом

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей рассказал, как проводит время с детьми после завершения карьеры.

«Мне очень повезло, что я нахожусь в таком положении, когда могу заниматься с детьми. Я сам отвожу и забираю всех со школы. Присутствую на всех праздниках и школьных мероприятиях. Мне это нравится.

Мои отношения с детьми за последний год стали намного крепче, потому что я провожу с ними каждый божий день. Сейчас моя цель — просто быть отцом», — сказал Маррей в интервью Hello.

38-летний Маррей завершил игровую карьеру летом 2024 года. За карьеру британец выиграл 46 титулов ATP в одиночном разряде, в том числе три «Шлема» (US Open и дважды Уимблдон) и 14 «Мастерсов».