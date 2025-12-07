Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маррей: сейчас моя цель — просто быть отцом

Маррей: сейчас моя цель — просто быть отцом
Комментарии

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей рассказал, как проводит время с детьми после завершения карьеры.

«Мне очень повезло, что я нахожусь в таком положении, когда могу заниматься с детьми. Я сам отвожу и забираю всех со школы. Присутствую на всех праздниках и школьных мероприятиях. Мне это нравится.

Мои отношения с детьми за последний год стали намного крепче, потому что я провожу с ними каждый божий день. Сейчас моя цель — просто быть отцом», — сказал Маррей в интервью Hello.

38-летний Маррей завершил игровую карьеру летом 2024 года. За карьеру британец выиграл 46 титулов ATP в одиночном разряде, в том числе три «Шлема» (US Open и дважды Уимблдон) и 14 «Мастерсов».

Материалы по теме
Маррей: сейчас у меня нет никакого желания выходить на теннисный корт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android