Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вера Звонарёва обошла 865 теннисисток в одиночном мировом рейтинге WTA

Вера Звонарёва обошла 865 теннисисток в одиночном мировом рейтинге WTA
Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва обошла 865 человек в одиночном мировом рейтинге по итогам турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ). Спортсменка поднялась с 1519-й строчки на 654-ю. Сегодня, 7 декабря, в финале турнира в Дубае она потерпела поражение от представительницы Хорватии Петры Марчинко (103-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 3:6, заработав 65 рейтинговых очков.

41-летняя Звонарёва не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разряде с весны 2024 года. За выход в финал она наберёт 65 очков в рейтинг WTA.

Звонарёва — четырёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» (два — в одиночном разряде, два — в паре); победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2023).

Материалы по теме
41-летняя Звонарёва проиграла 2 финала за день. Но обошла 865 человек в одиночном рейтинге
41-летняя Звонарёва проиграла 2 финала за день. Но обошла 865 человек в одиночном рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android