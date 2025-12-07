Вера Звонарёва обошла 865 теннисисток в одиночном мировом рейтинге WTA

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва обошла 865 человек в одиночном мировом рейтинге по итогам турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ). Спортсменка поднялась с 1519-й строчки на 654-ю. Сегодня, 7 декабря, в финале турнира в Дубае она потерпела поражение от представительницы Хорватии Петры Марчинко (103-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 3:6, заработав 65 рейтинговых очков.

41-летняя Звонарёва не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разряде с весны 2024 года. За выход в финал она наберёт 65 очков в рейтинг WTA.

Звонарёва — четырёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» (два — в одиночном разряде, два — в паре); победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2023).