«Это вызывает восхищение». Де Минор выделил яркую особенность Янника Синнера

«Это вызывает восхищение». Де Минор выделил яркую особенность Янника Синнера
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор считает, что второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер хорошо справляется с психологическим давлением.

«Уровень Янника не меняется ни дня. Это одна из самых впечатляющих вещей и с теннисной точки зрения, и с ментальной. В этом году произошло многое, но психологически на него это не повлияло. На «Ролан Гаррос» он вёл 2:1 по сетам, у него были матчболы, но он проиграл. Это был потрясающий матч, а затем он стал победителем Уимблдона. Удивительно, что после такого матча он смог вернуться на прежний уровень и сыграть так, как он это делал. Такое ощущение, что трудные моменты его не задевают. Они отскакивают от него и исчезают уже на следующей неделе. Это вызывает восхищение», — сказал де Минор в интервью Tennis365.

