«Это вызывает восхищение». Де Минор выделил яркую особенность Янника Синнера

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор считает, что второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер хорошо справляется с психологическим давлением.

«Уровень Янника не меняется ни дня. Это одна из самых впечатляющих вещей и с теннисной точки зрения, и с ментальной. В этом году произошло многое, но психологически на него это не повлияло. На «Ролан Гаррос» он вёл 2:1 по сетам, у него были матчболы, но он проиграл. Это был потрясающий матч, а затем он стал победителем Уимблдона. Удивительно, что после такого матча он смог вернуться на прежний уровень и сыграть так, как он это делал. Такое ощущение, что трудные моменты его не задевают. Они отскакивают от него и исчезают уже на следующей неделе. Это вызывает восхищение», — сказал де Минор в интервью Tennis365.