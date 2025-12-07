Руне — о восстановлении: ты не можешь оставаться в постели из-за страха упасть

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, почему проявляет активность во время своего восстановления.

«Ты не можешь оставаться в постели из-за страха упасть. Ты должен выходить до пределов своих возможностей, затем улучшаться и увеличивать нагрузку каждый раз, когда это возможно. Ты определённо можешь помочь процессу заживления, оставаясь активным, в определённых пределах, на каждом этапе восстановления», — написал Руне на своей странице в социальных сетях.

18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. 21 октября датчанин перенёс операцию на левой ноге.