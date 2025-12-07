Муратоглу: главная задача Радукану — довериться тренеру на продолжительный срок

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о перспективах британской теннисистки Эммы Радукану.

«Она обладает отличным потенциалом. Она выиграла турнир «Большого шлема», но после этого для неё всё стало очень сложно. Мне кажется, она работала со слишком большим количеством тренеров. Если посмотреть на всех теннисистов, добившихся большого успеха, становится ясно, что нужно следовать определённому пути в течение нескольких лет, чтобы выстроить себя в рамках проекта. С каждой сменой тренера меняется и проект.

Если менять проект каждые полгода, это слишком сложно. Главная задача Радукану — довериться кому-то на продолжительный срок, чтобы построить что-то прочное в своей игре на будущее», — приводит слова Муратоглу Tennis365.