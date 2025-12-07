«Не считал, сколько выпил». Махач рассказал, как отметил выступление на US Open — 2025

32-я ракетка мира 25-летний чешский теннисист Томаш Махач рассказал, как перебрал с алкоголем после выступления на US Open — 2025.

«Это было после US Open. Мы отмечали с моим другом, потому что впервые играли вместе. Пили пиво, и я не считал, сколько выпил. Мне просто нужно было чувство, что я хорошенько опьянел. На следующий день, конечно, было плохо», — приводит слова Махача пресс-служба Итогового турнира UTS (выставочные соревнования).

На Открытом чемпионате США Махач проиграл американцу Тейлору Фрицу. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 4:6, 3:6, 3:6. Победителем US Open — 2025 стал Карлос Алькарас.