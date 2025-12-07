Скидки
Андрей Рублёв опубликовал кадры новой коллекции своего бренда спортивной одежды

16-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв опубликовал кадры новой коллекции своего бренда спортивной одежды Rublo.

Ранее Рублёв не смог выйти в финал Итогового турнира UTS (выставочные соревнования). В полуфинале россиянин проиграл представителю Норвегии Касперу Рууду. Встреча завершилась со счётом 2:3 (17:9, 11:15, 17:7, 11:17, 0:2).

В сезоне-2025 Рублёв стал победителем турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Также россиянин играл в финале грунтового соревнования в Гамбурге (Германия). На турнирах «Большого шлема» теннисист добирался до четвёртого круга на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. В паре с Кареном Хачановым Рублёв доходил до финала в Гонконге и Пекине (Китай).

