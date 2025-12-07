Карен Хачанов посетил финальный этап Формулы-1 в Абу-Даби

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов посетил финальный этап Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби.

Фото: страница хачанова в социальных сетях

Победителем заезда на трассе «Яс Марина» стал четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Вторым финишировал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Третье место у напарника Оскара Ландо Норриса. По итогам этапа Норрис стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2025.

Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года, дебютировав в ранге боевого пилота за «Макларен» на Гран-при Австралии. В сезоне-2024 он уже боролся за титул в личном зачёте, но стал лишь вице-чемпионом.