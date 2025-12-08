Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас: отношение к делу формирует путь гораздо сильнее, чем талант

Циципас: отношение к делу формирует путь гораздо сильнее, чем талант
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал очередной пост с рассуждениями на своей странице в социальных сетях. Спортсмен заявил, что дисциплина для него превышает силу таланта.

«Отношение к делу формирует путь гораздо сильнее, чем талант», — написал Циципас.

В сезоне-2025 27-летний Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В октябре греческий теннисист сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. На турнире он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.

Материалы по теме
Алькарас, Синнер и Швёнтек — в шаге от карьерного «Шлема». Кто возьмёт его раньше?
Алькарас, Синнер и Швёнтек — в шаге от карьерного «Шлема». Кто возьмёт его раньше?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android