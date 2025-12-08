Циципас: отношение к делу формирует путь гораздо сильнее, чем талант

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал очередной пост с рассуждениями на своей странице в социальных сетях. Спортсмен заявил, что дисциплина для него превышает силу таланта.

«Отношение к делу формирует путь гораздо сильнее, чем талант», — написал Циципас.

В сезоне-2025 27-летний Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В октябре греческий теннисист сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. На турнире он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.