Киз: будет большой честью выступить на ТБШ в статусе действующей чемпионки

Чемпионка Australian Open — 2025, седьмая ракетка мира представительница США Мэдисон Киз высказалась о предстоящей защите титула «Большого шлема».

«Давление будет. Было бы странным сказать, что его не будет. Всё зависит от того, как к этому подойти. Это, безусловно, огромное достижение. Будет большой честью впервые выступить на турнире «Большого шлема» в статусе действующей чемпионки.

С нетерпением жду всего австралийского тура. Это всегда один из моих любимых моментов в году, так что я с радостью возвращаюсь. Я использую предстоящие недели, чтобы поработать над собой, добавить некоторые элементы в свою игру. Надеюсь хорошо начать сезон», — приводит слова Киз The Tennis Gazette.