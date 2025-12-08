«Новак более «играбельный». Рууд о разнице в матчах с Надалем и Джоковичем в финалах «РГ»

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, какие сложности он испытывал в матчах с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем в финалах на «Ролан Гаррос». Норвежец проиграл оба решающих матча.

«Я могу говорить об этом бесконечно, но скажу лишь, что против Новака и Рафаэля я играл в финале «Ролан Гаррос». Новак казался более «играбельным», потому что он не закручивает мяч с 40 000 оборотов в минуту и его удары не такие тяжёлые, как у Рафы. Рафа буквально изматывает тебя физически — с самого начала, потому что каждый его удар настолько тяжёлый, что сложно выдерживать. А Новак играет ниже, играет более плоско, так что по его мячу немного легче бить, но он тоже изматывает физически — просто в какой-то момент.

Но, думаю, этот шок или эта волна усталости приходит раньше с Рафой, и он держит этот уровень. Он давит на тебя с первого гейма. Новак немного… не то чтобы медленно начинает, просто у него другой стиль, но да, оба они невероятны по-своему», – приводит слова Рууда The Tennis Gazette.