«Не совсем то, на что надеялся». Каспер Рууд — о выступлении в сезоне-2025

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд подвёл итоги своего выступления в сезоне-2025, отметив, что он был немного разочаровывающим.

«Это было не совсем то, на что я надеялся. Под этим я подразумеваю, что, когда ты попадаешь в топ-10, или когда заканчиваешь год в топ-10, или, точнее, в топ-8, ты играешь в Турине. Ты стремишься к этому каждый год. В этом году я туда не попал. Я был там запасным, да, я был в Турине, но не смог играть, и это было немного обидно. Но это, знаете ли, даёт мотивацию на следующий сезон, чтобы попытаться вернуться туда. Но в целом я выиграл два турнира в этом году и свой самый крупный титул в Мадриде, так что я не могу быть слишком разочарован.

Когда в 2022 году у меня случился своего рода прорывной сезон, я понял, что, конечно, хотел бы, чтобы так было каждый год, но будут годы, когда всё будет немного хуже, а потом, возможно, снова и снова. Я был к этому готов, и, пожалуй, хорошо, что то же самое произошло и в 2023, и в 2024 году: я вышел и сыграл лучше.

У меня было немного больше времени на тренировки и подготовку в межсезонье, так что, надеюсь, я смогу вернуться к той же форме, что и пару лет назад», – приводит слова Рууда The Tennis Gazette.