Иснер рассказал, какое противостояние считает лучшим в истории тенниса

Бывший американский теннисист Джон Иснер рассказал, какое из теннисных противостояний он считает лучшим в истории, отметив матчи между американскими теннисистами Питом Сампрасом и Андре Агасси.

«Мне нравилось противостояние Сампрас — Агасси.

Они, конечно, не заклятые враги, но между ними была огромная конкуренция. Думаю, что они, возможно, не лучшие друзья, но и не враги. Но наблюдать за этими двумя, когда я рос, видеть, как они играют финалы больших турниров… вот, например, как Сампрас обыгрывал Агасси в финале US Open.

Они сыграли матч с четырьмя тай-брейками и без единого брейка. После того матча я понял, что хочу стать тем, кем стремился стать.

Для меня это Сампрас и Агасси. Пит Сампрас — мой любимый игрок всех времён, но я обожал смотреть, как они сражаются друг с другом. Две полностью разные личности. Для меня это было нечто легендарное», – приводит слова Иснера The Tennis Gazette.