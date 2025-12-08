«Верю, что сможет это сделать». Багдатис — о возможном возвращении Циципаса в топ-10

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис поделился мнением о том, сможет ли греческий теннисист Стефанос Циципас вернуться в топ-10 рейтинга АТР. На данный момент Циципас занимает 34-ю строчку рейтинга.

«Думаю, дело в принятии решений, прежде всего. И сможет ли он вернуться на тот уровень, на котором был, — в топ-10 мира? Конечно, сможет. Я по-прежнему в это верю. Но, разумеется, всё зависит от решений и действий, которые нужно предпринимать, чтобы туда вернуться.

Я бы посоветовал, исходя из моего опыта бывшего профессионального теннисиста, возможно, вернуться к основам. Начать с нуля. Принять то место, где ты находишься сейчас, и строить всё заново. И не думать, что когда-то ты был в топ-10, а потом опустился вниз, ты всё равно хочешь чувствовать то же самое, что чувствовал тогда, когда играл те матчи. Но это невозможно — не получится почувствовать то же самое.

Поэтому нужно это принять и начать с нуля. Вернуться к базовым вещам и строить всё заново. И принятие — думаю, это ключ. Принять своё нынешнее положение и идти шаг за шагом», – приводит слова Багдатиса Tennis 365.