Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоис Буассон: моя цель — выиграть ТБШ. А когда это сделаю, хочу выиграть ещё несколько

Лоис Буассон: моя цель — выиграть ТБШ. А когда это сделаю, хочу выиграть ещё несколько
Комментарии

36-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон рассказала, что её главная цель — выиграть несколько турниров «Большого шлема».

«На корте жизнь такая же… не изменилась. Думаю, что есть много других отличных игроков. У меня нет особого давления. Да, возможно… но я этого не осознаю. Я просто проживаю это по-своему. Ты один на корте, надо находить решения. И мне действительно нравится играть.

Моя цель — выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема». А когда я это сделаю, хочу выиграть ещё несколько. Но я также не хочу менять многое в своей жизни – мы уже годами всё делаем правильно», — приводит слова Буассон Europe1.

Материалы по теме
41-летняя Звонарёва проиграла 2 финала за день. Но обошла 865 человек в одиночном рейтинге
41-летняя Звонарёва проиграла 2 финала за день. Но обошла 865 человек в одиночном рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android