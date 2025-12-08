Лоис Буассон: моя цель — выиграть ТБШ. А когда это сделаю, хочу выиграть ещё несколько

36-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон рассказала, что её главная цель — выиграть несколько турниров «Большого шлема».

«На корте жизнь такая же… не изменилась. Думаю, что есть много других отличных игроков. У меня нет особого давления. Да, возможно… но я этого не осознаю. Я просто проживаю это по-своему. Ты один на корте, надо находить решения. И мне действительно нравится играть.

Моя цель — выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема». А когда я это сделаю, хочу выиграть ещё несколько. Но я также не хочу менять многое в своей жизни – мы уже годами всё делаем правильно», — приводит слова Буассон Europe1.