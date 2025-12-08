«Она будет на вершине». Макки — о перспективах Швёнтек в сезоне-2026

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки поделился мнением о перспективах шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек вернуться на первую строчку рейтинга в сезоне-2026.

«Польская Карательница» поднимется на первое место в мире, потому что её психика станет ещё крепче — как гранит. К концу мая, если не раньше, она будет на вершине, разрывая всё на своём пути, а для остальных это станет бедствием. Номер один уже совсем рядом, ведь у Карательницы есть и характер, и нужные ноги, чтобы туда добраться», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.