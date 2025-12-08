Скидки
«Не могу дождаться возвращения». Янник Синнер — о Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в социальных сетях опубликовал пост, где поделился эмоциями от посещения Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Спасибо, Формула-1, за этот потрясающий день! Не могу дождаться возвращения», — написал Синнер в социальных сетях.

В сезоне-2025 Янник Синнер одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине.

Победителем заезда на трассе «Яс Марина» стал четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Вторым финишировал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Третье место у напарника Оскара Ландо Норриса. По итогам этапа Норрис стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2025.

