«Эта смена не стирает мои корни». Рахимова — о решении выступать за Узбекистан

112-я ракетка мира теннисистка Камилла Рахимова прокомментировала смену спортивного гражданства. Теннисистка на турнирах WTA будет выступать под флагом Узбекистана.

«После долгих раздумий и обсуждений с моей командой и семьёй я приняла решение сменить спортивное гражданство. Это было непростое решение, но я верю, что это правильный шаг для моего будущего в теннисе – как в профессиональном, так и в личном плане.

Моё решение основано на моих амбициях, карьерных целях и на том, что, как я чувствую, даст мне наилучшие возможности для развития как спортсменки.

Хочу подчеркнуть, что эта смена не стирает мои корни и моё уважение к предыдущей команде и федерации. С гордостью и благодарностью отношусь к своему прошлому. Но сейчас я смотрю вперёд – на новые возможности, новые вызовы и новые цели.

Спасибо всем, кто меня поддерживает. Ваши сообщения, вера в меня и ваше присутствие на турнирах очень много для меня значат. Я надеюсь, что вы останетесь со мной в этой новой главе моего пути», – написала Рахимова в социальных сетях.